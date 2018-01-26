Патрик Закриссон и Джон Норман включены в состав сборной Швеции на Олимпиаду

Нападающий «Сибири» Патрик Закриссон и форвард «Йокерита» Джон Норман включены в состав сборной Швеции на Олимпиаду, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швеции.
30-летний Зарикссон в этом сезоне КХЛ набрал 42 (13+29) очка в 54 матчах, на счету 27-летнего Нормана – 25 (8+17) баллов за результативность в 46 играх.
Полностью состав сборной Швеции выглядит следующим образом:
Вратари: Юнас Энрот («Динамо» Мн), Виктор Фаст («Вёкше»), Магнус Хелльберг («Куньлунь»).
Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Микаэль Викстранд («Ферьёстадт»), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон («Женева»), Симон Бертилссон («Брюнэс»), Расмус Далин («Фрёлунда»), Эрик Густафссон («Нефтехимик»), Юнас Анелёв («Авангард»).
Нападающие: Юаким Линдстрём («Шеллефтео»), Фредрик Петтерсон («Лайонс»), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Джоэль Лундквист («Фрёлунда»), Александер Бергстрём («Сибирь»), Виктор Стольберг («Цуг»), Дик Аксельссон («Ферьёстадт»), Оскар Мёллер («Шеллефтео»), Карл Клингберг («Цуг»), Антон Ландер («Ак Барс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Патрик Закриссон («Сибирь»), Джон Норман («Йокерит»).