«Оттава» забрала нападающего «Сент-Луиса» Пяаярви с драфта отказов

«Оттава Сенаторз» забрал с драфта отказов нападающего Магнуса Пяаярви, куда его выставил «Сент-Луис Блюз», сообщается в официальном «твиттере» клуба.



26-летний Пяаярви в этом сезоне принял участие в 44 матчах, забросил две шайбы и сделал две передачи, заработав показатель полезности «-3». Он проводит восьмой сезон в НХЛ. В 352 матчах за «Сент-Луис» и «Эдмонтон Ойлерз» на его счету 97 (45+52) очков при показателе полезности «-32». В 2009 году форвард был выбран на драфте «Эдмонтоном» под общим 10-м номером.



«Оттава» занимает предпоследнее место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 47 играх.

«Рейнджерс» забрали финалиста Кубка Стэнли — 2017 с драфта отказов «Нэшвилла»