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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски заменит Сета Джонса на Матче всех звёзд НХЛ

Хоккей

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски примет участие в Матче всех звёзд НХЛ, который состоится 28 января 2018 года, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Он заменит своего одноклубника Сета Джонса в дивизионе «Метрополитен». Джонс пропустит мероприятие из-за болезни, но сможет сыграть в ближайшем матче «Коламбуса» в регулярном чемпионате с «Миннесотой Уайлд», если будет чувствовать себя лучше.

Матч звёзд в этом сезоне пройдёт в Тампе.

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