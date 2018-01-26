Гол Редлихса за минуту до сирены принёс рижскому «Динамо» победу над «Йокеритом»

«Йокерит» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 2:4. Рижане прервали серию поражений, которая длилась семь матчей.

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Счёт был открыт на экваторе встречи, точный бросок удался Олли Палоле. Однако уже через три минуты «Динамо» отыгралось благодаря усилиям Оскара Батни, который забил свой первый гол в КХЛ. В концовке третьего периода команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На 55-й минуте отличился 18-летний Эмиль Гегерис, а через полторы минуты Пекка Йормакка сравнял счёт. Решающий гол за 67 секунд до финальной сирены забил Микелис Редлихс. Окончательный результат установил Микс Индрашис, поразив пустые ворота.



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Видео гола Редлихса можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.