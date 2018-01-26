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Гол Редлихса за минуту до сирены принёс рижскому «Динамо» победу над «Йокеритом»

Хоккей

«Йокерит» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 2:4. Рижане прервали серию поражений, которая длилась семь матчей.

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Счёт был открыт на экваторе встречи, точный бросок удался Олли Палоле. Однако уже через три минуты «Динамо» отыгралось благодаря усилиям Оскара Батни, который забил свой первый гол в КХЛ. В концовке третьего периода команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На 55-й минуте отличился 18-летний Эмиль Гегерис, а через полторы минуты Пекка Йормакка сравнял счёт. Решающий гол за 67 секунд до финальной сирены забил Микелис Редлихс. Окончательный результат установил Микс Индрашис, поразив пустые ворота.

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КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 4
0:0, 1:1, 1:3
Динамо Р
Рига
1:0 – Палола (Норман, Йормакка) – 31:04 (5x5), 1:1 – Батня – 33:56 (5x5), 1:2 – Гегерис (Батня, Мейя) – 54:24 (5x5), 2:2 – Йормакка (Палола, Норман) – 55:46 (5x5), 2:3 – Редлихс М. (Индрашис, Дарзиньш) – 58:53 (5x3), 2:4 – Индрашис (Дарзиньш) – 59:38 (en)

Видео гола Редлихса можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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