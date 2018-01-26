Гол Редлихса за минуту до сирены принёс рижскому «Динамо» победу над «Йокеритом»

«Йокерит» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 2:4. Рижане прервали серию поражений, которая длилась семь матчей.
Счёт был открыт на экваторе встречи, точный бросок удался Олли Палоле. Однако уже через три минуты «Динамо» отыгралось благодаря усилиям Оскара Батни, который забил свой первый гол в КХЛ. В концовке третьего периода команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На 55-й минуте отличился 18-летний Эмиль Гегерис, а через полторы минуты Пекка Йормакка сравнял счёт. Решающий гол за 67 секунд до финальной сирены забил Микелис Редлихс. Окончательный результат установил Микс Индрашис, поразив пустые ворота.
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Видео гола Редлихса можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.