«Слован» расстался с Ржепиком и Микушем и может отпустить ещё нескольких игроков

«Слован» объявил о расторжении контрактов с Михалом Ржепиком и Юраем Микушем. Решение принято из-за непопадания команды в плей-офф, чтобы эти хоккеисты могли продлить свой сезон. «Словану» остаётся сыграть два матча после паузы на Олимпиаду. Руководству «Слована» известно об интересе других клубов ещё к нескольким игрокам, решение о расторжении с ними контрактов будет принято до 31 января.



Ржепик в этом сезоне принял участие в 51 матче и набрал 23 (12+11) очка при показателе полезности «-16». Он попал в состав сборной Чехии на Олимпиаду, а затем продолжит карьеру в «Спарте».



Микуш в 49 матчах набрал 13 (7+6) баллов за результативность при показателе полезности «-11». Он станет игроком «Литвинов».