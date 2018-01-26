Защитник «Баффало» Богосян пропустит остаток сезона после операции на бедре

Защитник «Баффало Сэйбрз» Зак Богосян пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается в «твиттере» клуба.



Ему предстоит операция на бедре, срок восстановления после которой составит от четырёх до шести месяцев. Он должен быть готов к началу тренировочного лагеря перед сезоном-2018/19.



«Зак играл с этой травмой с начала сезона. Мы решили, что надо разобраться с этим сейчас, чтобы он смог хорошо подготовиться к следующему чемпионату», — сказал генеральный менеджер клуба Джейсон Боттерилл.



27-летний Богосян пропустил два месяца на старте сезона. Он провёл 18 матчей и сделал одну передачу при показателе полезности «-9».