Нападающий Рафаэль Бикмуллин продлил контракт с «Нефтехимиком» на два года, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Об этом сообщает KHL Media Team.



20-летний Бикмуллин является воспитанником нижнекамского хоккея и финалистом Кубка Харламова 2017 года в составе «Реактора». В текущем регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в девяти матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя передачами при показателе полезности «+4» и 12 минутах штрафа.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»