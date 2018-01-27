Маккензи: это будет драфт имени Расмуса Далина, Свечников может быть вторым

Обозреватель TSN Боб Маккензи поделился мнением о фаворитах следующего драфта Национальной хоккейной лиги.



«Это будет драфт имени Расмуса Далина. Это динамичный, доминирующий, потенциально потрясающий игрок синей линии с непревзойдённой силой, умениями и чувством игры.



Ещё недавно чётким и ясным номером два был российский нападающий Андрей Свечников, который даже мог навязать борьбу за лидерство. Да, он неплохо играет в нынешнем сезоне, но к нему в рейтинге приблизились два отличных крайних нападающих — Филип Задина и Брэди Ткачук, которые демонстрируют отличный хоккей. Тем не менее пока Свечников на втором месте в нашем рейтинге», — цитирует Маккензи TSN.

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