QMJHL: Иван Чехович сделал хет-трик, но стал только третьей звездой встречи

Нападающий команды QMJHL «Бэ-Комо» Иван Чехович признан третьей звездой матча с «Монктоном» (10:6). Российский нападающий записал на свой счёт хет-трик и отдал две результативные передачи.



Посмотреть видеообзор встречи можно на официальном сайте QMJHL.

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Справка «Чемпионата»



Иван Чехович, родился 4 января 1999 года в Екатеринбурге.



Начал заниматься хоккеем в «Юности», затем переехал в Москву, где играл за юношеские команды «Динамо», а в сезоне-2015/16 провёл 19 матчей в МХЛ, набрав 7 (3+4) очков. С сезона-2016/17 играет в QMJHL.



В сезоне-2015/16 принял участие в Мировом Кубке вызова, где россияне выиграли серебро, и набрал 7 (4+3) очков в шести играх. Дважды играл на юниорских чемпионатах мира (2016, 2017), и помог сборной России выиграть бронзу в 2017 году, став лучшим бомбардиром команды (9 (5+4) очков в 7 матчах).



В текущем чемпионате набрал 34 (19+15) очка в 44 играх.