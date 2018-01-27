OHL: Андрей Свечников забросил свою 20-ю шайбу в сезоне

Нападающий команды OHL «Бэрри» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой во встрече с «Садбери» (6:3), гол стал для игрока 20-м в сезоне. Россиянин довёл результативную серию до 4 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.



Посмотреть обзор матча можно на сайте OHL.

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Справка «Чемпионата»



Андрей Свечников, родился 26 марта 2000 года в Барнауле.



Выступал за юношеские команды «Ак барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав пять (2+3) очка в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.



Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом Кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очков, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков. На МЧМ-2018 сделал 5 передач в 5 матчах, а сборная России проиграла в четвертьфинале.



С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», в 25 матчах набрал 34 (20+14) очков. Является одним из фаворитов драфта НХЛ 2018 года.



Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.