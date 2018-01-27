Сергачёв: в моей игре сейчас очевидный спад, но я стараюсь выбраться из него

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как справляется с трудностями и переносит нахождение на скамейке. Последние два матча он оставался в запасе, а до этого получил глупое удаление в игре с «Чикаго Блэкхоукс».



«В матче с «Чикаго» я допустил серьёзную промашку. Сначала ткнул клюшкой в лицо, потом схватил штраф за неспортивное поведение. Я расстроен этим, точно такого больше не повторю. Очевидно, что в моей игре сейчас спад, но я стараюсь выбраться из него», — цитирует Сергачёва Tampa Bay Times.

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