Суббэн: люди, критикующие мою игру в защите, выглядят глупо

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о критике своей игры в обороне. В 47 матчах сезона игрок набрал 37 (12+25) очков при показателе полезности "+8".



«Я всегда уделял ключевое внимание защите. Тем не менее по какой-то причине я не заслужил признания в данной области. Порой люди, критикующие мою игру в защите, выглядят просто глупо. Как правило, им не нравлюсь я сам как игрок, и мой хоккей в целом. Я горжусь своей игрой в обороне, это именно тот аспект, что привёл меня в НХЛ», — рассказал хоккеист The Tennessean.

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