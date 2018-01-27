Тротц — о травме Кузнецова: ничего серьёзного, не беспокоюсь из-за этого

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал состояние здоровья российского нападающего Евгения Кузнецова, который получил травму в ходе матча регулярного сезона с «Флоридой Пантерз».

Евгений Кузнецов не доиграл матч с «Флоридой» из-за травмы

«Не слишком беспокоюсь из-за травмы Кузнецова, потому что там нет ничего серьёзного. Однако он остался во Флориде на время Звёздного уик-энда. Во вторник будем знать больше о степени серьёзности повреждения», — передаёт слова Тротца клубный обозреватель Том Гулитти.

В 49 матчах регулярного чемпионата Кузнецов набрал 45 (13+32) очков, при этом его безголевая серия составляет шесть матчей.

Видео травмы Кузнецова можно посмотреть в «Твиттере».