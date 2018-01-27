Кросби: Маккиннон доминирует весь сезон и имеет впечатляющие показатели

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высоко оценил игру нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который располагается на втором месте в зачёте бомбардиров НХЛ с 60 (24+36) очками.

«В этом сезоне он имеет впечатляющую статистику. Действительно, Маккиннон является огромной частью успеха «лавин». Натан заслужил такие показатели. Он много работал над собой летом, и результат не заставил себя ждать: Маккиннон доминирует в течение всего сезона. Все люди, которые следят за ним ежедневно, счастливы за него, потому что он заслужил этот успех своей работой.

Он выиграл Мемориальный кубок, стал лучшим новичком НХЛ в 2014 году. Это игрок мирового класса. В этом году Натана здорово поддерживает команда, поэтому его игра стала заметна», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.