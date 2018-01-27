Даути: не хочу участвовать в «Мастер-шоу», потому что у меня средние навыки

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути пошутил об участии в «Мастер-шоу» на Матче звёзд НХЛ — 2018, который состоится 28 января 2018 года в Тампе. Хоккеист вошёл в состав сборной Тихоокеанского дивизиона.

«В каком конкурсе хочу принять участие? Ни в каком. Я обладаю средними навыками», — приводит диалог журналиста и игрока официальный «твиттер» клуба.

Даути является двукратным обладателем кубка Стэнли (2012, 2014) и двукратным чемпионом Олимпийских игр (2010, 2014). В сезоне-2015/16 был включён в состав первой сборной звёзд НХЛ.