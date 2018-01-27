Кучеров: русские играют и думают по-другому, Айзерман знает это

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о влиянии на него генерального менеджера клуба Стива Айзермана.

«Русские играют и думают по-другому. Айзерман много играл с хоккеистами из России и знает, как мы играем. Это очень помогает мне», — сказал Кучеров на брифинге с журналистами перед Матчем звёзд НХЛ, который состоится 28 января 2018 года в Тампе.

Российский форвард ушёл лучшим бомбардиром сезона на перерыв, посвящённый Матчу звёзд. В активе Кучерова 63 (27+36) очка в 49 играх регулярного сезона.