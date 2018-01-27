Таварес — о Баркове: он только начинает понимать свои потенциал и силу

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес высоко оценил игру нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова. Оба хоккеиста примут участие в Матче звёзд НХЛ — 2018, который состоится 28 января 2018 года в Тампе.

«Он только начинает осознавать свои потенциал и силу. Барков является одним из лучших игроков в лиге. Было большой проблемой играть против него в плей-офф несколько лет назад», — передаёт слова Тавареса клубный журналист «Пантерз» Джемисон Олив.

Барков набрал 43 (15+28) очка в 46 играх сезона и является третьим бомбардиром клуба.