Макдэвид: Канада с игроками НХЛ могла быть особенной командой на ОИ-2018

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид на брифинге с журналистами перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018 прокомментировал отказ НХЛ отпустить игроков лиги на Олимпиаду. Матч всех звёзд НХЛ состоится 28 января 2018 года в Тампе.

«В лиге много талантливых игроков. И если б хоккеистов отпустили на Олимпийские игры, то было бы очень интересно увидеть составы команд. Думаю, сборная Канады могла стать особенной командой на этом турнире», — передаёт слова хоккеиста обозреватель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кэйли Челиос.