Василевский: Кучеров — заноза в заднице вратаря

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский на брифинге с журналистами перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018 прокомментировал игру одноклубника — Никиты Кучерова. Матч всех звёзд НХЛ состоится 28 января 2018 года в Тампе.

«Не знаю, почему Кучеров забивает так много. На тренировках он не может забить мне ни разу. Если серьёзно, Кучеров — это заноза в заднице вратаря», — передаёт слова Василевского обозреватель Tampa Bay Times Брайан Бёрнс.

Василевский является самым побеждающим голкипером этого сезона (29 побед), Кучеров — лучший бомбардир лиги (63 очка в 49 матчах).