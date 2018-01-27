Клубы НХЛ проведут два матча «регулярки» сезона-2018/19 в Финляндии

Известный обозреватель НХЛ Эллиотт Фридман сообщил о проведении двух игр регулярного сезона-2018/19 в Финляндии.

«Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз» проведут два матча в ноябре», — пишет Фридман в своём «твиттере».

Напомним, одной из главных звёзд «Джетс» является второй номер драфта НХЛ-2016 Патрик Лайне, а в составе «пантер» играет Александр Барков.

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Ранее стало известно, что «Калгари Флэймз» и «Бостон Брюинз» должны провести выставочные игры в Китае, а «Нью-Джерси Дэвилз» и «Эдмонтон Ойлерз» встретятся в Швеции.