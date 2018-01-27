Кросби: большинство игроков НХЛ хотело быть частью Олимпийских игр

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на брифинге с журналистами перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018 прокомментировал отказ НХЛ отпустить игроков лиги на Олимпиаду. Матч всех звёзд НХЛ состоится 28 января 2018 года в Тампе.

«Не знаю, будет ли найдено решение вопроса в будущем. Так вышло. что в этот раз договориться не удалось. У нас есть время, чтобы проанализировать ситуацию, но я уверен, что большинство игроков НХЛ хотело быть частью Олимпийских игр. Необходимо найти способ, чтобы решить вопрос», — передаёт слова Кросби обозреватель Pittsburgh Post-Gazette Джейсон Макки.