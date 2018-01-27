Александр Овечкин избежал наложения швов после матча с «Флоридой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин избежал серьёзной травмы после матча с «Флоридой Пантерз» (2:4). В ходе игры российский хоккеист получил удар клюшкой по лицу, а по завершении встречи вышел к журналистам с ссадиной под глазом. Тем не менее повреждение оказалось не очень серьёзным, хоккеисту не потребовалось накладывать швы на рану.

«Соперник не хотел этого. Сто процентов, что это несчастный случай. Рад, что всё закончилось именно так», – отметил Овечкин на встрече с журналистами перед Матчем всех звёзд НХЛ-2018, который состоится 28 января 2018 года в Тампе.

Фото: «Твиттер» Тарика Эль-Башира

Посмотреть фото Овечкина можно в «твиттере» журналиста Тарика Эль-Башира.