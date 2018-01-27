Суббэн: «Вегас» — лучший пример того, что сейчас происходит в НХЛ

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал успех «Вегас Голден Найтс», который ушёл на первом месте Западной конференции на перерыв, посвящённый Звёздному уик-энду — 2018.

«Это прекрасный пример того, что происходит в лиге сегодня. Вы можете не иметь в команде набор звёздных имён, но если вы будете упорно работать и играть в быстрый хоккей, то сможете выигрывать матчи», — передаёт слова защитника обозреватель «Вегаса» Дэвид Шён.

В активе «Голден Найтс» 68 очков после 48 матчей. Клуб представлен на Матче звёзд НХЛ — 2018 двумя игроками — голкипером Марком-Андре Флёри и нападающим Джеймсом Нилом.