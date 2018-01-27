Итоги дня в ВХЛ: 4-я победа подряд «Рязани», 15 побед «Нефтяника» за 18 игр

27 января в Высшей хоккейной лиге состоялось четыре матча.

«Горняк» на своём льду уступил «Нефтянику» со счётом 2:4. Гости выиграли 15 матчей из последних 18.

«Южный Урал» в домашнем матче нанёс поражение «Ижстали» — 2:1. Хозяева вырвали победу за две минуты до конца третьего периода.

ХК «Рязань» нанёс сухое поражение ХК «Саров» со счётом 1:0. Шат-аут оформил Сергей Денисов.

«Буран» в самом результативном поединке дня потерпел поражение от «Дизеля» — 3:4 ОТ. В составе хозяев дублем отметился нападающий Дмитрий Марковин, командированный из московского «Динамо».