Итоги дня в ВХЛ: 4-я победа подряд «Рязани», 15 побед «Нефтяника» за 18 игр
Хоккей
27 января в Высшей хоккейной лиге состоялось четыре матча.
«Горняк» на своём льду уступил «Нефтянику» со счётом 2:4. Гости выиграли 15 матчей из последних 18.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 13:00 МСК
0:1 – Воеводин (Демидов, Хапов) – 05:54 (5x5), 1:1 – Антонов (Кузнецов, Протапович) – 12:24 (5x5), 1:2 – Каменев (Ибрагимов) – 18:12 (5x5), 1:3 – Демидов (Ложкин, Сумин) – 39:46 (5x5), 1:4 – Гильманов (Ядроец, Насыбуллин) – 39:59 (5x5), 2:4 – Протапович (Сетдиков, Антонов) – 55:29 (5x5)
«Южный Урал» в домашнем матче нанёс поражение «Ижстали» — 2:1. Хозяева вырвали победу за две минуты до конца третьего периода.
ХК «Рязань» нанёс сухое поражение ХК «Саров» со счётом 1:0. Шат-аут оформил Сергей Денисов.
«Буран» в самом результативном поединке дня потерпел поражение от «Дизеля» — 3:4 ОТ. В составе хозяев дублем отметился нападающий Дмитрий Марковин, командированный из московского «Динамо».
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 17:00 МСК
0:1 – Макаров (Воробьёв) – 09:55 (5x5), 1:1 – Марковин (Алёшин) – 11:00 (5x5), 2:1 – Марковин (Ефремов, Злобин) – 13:21 (5x4), 2:2 – Морозов – 16:22 (5x5), 3:2 – Геращенко (Федосеев, Плотников) – 22:28 (5x4), 3:3 – Макаров (Воробьёв, Думбадзе) – 31:03 (5x5), 3:4 – Акмальдинов (Морозов, Педан) – 60:33 (5x5)