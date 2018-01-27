Итоги дня в МХЛ: 7-е поражение подряд «Сарматов», 6-е победа кряду «Мамонтов»

27 января в Молодёжной хоккейной лиге состоялось восемь матчей.
«Кузнецкие Медведи» разгромили «Сарматы» — 7:1. Гости потерпели седьмое поражение подряд.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 09:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
7 : 1
1:1, 3:0, 3:0
Сарматы
Оренбург
0:1 – Колмагоров (Богуш) – 06:16 (5x5), 1:1 – Лудцев (Шевченко) – 19:14 (4x5), 2:1 – Рубан (Уткин) – 21:14 (5x5), 3:1 – Ларин – 27:55 (5x5), 4:1 – Рубан (Левашов, Сизиков) – 35:00 (5x5), 5:1 – Левашов (Жданов, Рубан) – 43:34 (4x5), 6:1 – Шевченко (Лудцев) – 46:29 (5x5), 7:1 – Караваев (Шевченко) – 53:11 (5x5)
«Сибирские Снайперы» на домашнем льду были повержены «Стальными Лисами» со счётом 1:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1 : 5
1:2, 0:1, 0:2
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Платонов – 11:07 (5x5), 0:2 – Олейников – 15:12 (бул), 1:2 – Коньков (Аксёненко, Юров) – 17:33 (5x5), 1:3 – Рожков (Башкиров, Коробкин) – 20:24 (5x4), 1:4 – Коробкин (Швырёв) – 56:52 (5x5), 1:5 – Дорофеев (Герасимов) – 59:39 (5x5)
«Толпар» разгромил «Тюменский Легион» — 5:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
5 : 0
2:0, 1:0, 2:0
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Синявский (Сытый) – 10:14 (5x5), 2:0 – Абдеев (Бобылёв, Миргалиев) – 19:40 (5x5), 3:0 – Сытый (Афанасьев, Ахияров) – 24:43 (5x5), 4:0 – Бобылёв (Миргалиев) – 44:08 (5x5), 5:0 – Ренёв (Оськин, Скориков) – 58:13 (5x4)
«Авто» в серии буллитов уступил «Мамонтам Югры» со счётом 3:4 Б. Гости продлили серию побед до шести матчей.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
3 : 4
1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Грымзин (Гайдеик) – 14:23 (5x5), 1:1 – Павленко (Белоцкий) – 14:45 (5x5), 2:1 – Голещихин (Обидин, Рассейкин) – 33:59 (5x5), 2:2 – Руденко (Карандеев, Дроздецких) – 36:08 (5x4), 3:2 – Рассейкин (Обидин) – 45:03 (4x5), 3:3 – Грымзин (Беляев, Шэн) – 52:33 (5x5), 3:4 – Еркин – 65:00 ( ПБ)
МХК «Динамо» Москва в дерби проиграл «Красной Армии» — 3:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо
Москва
3 : 4
0:0, 1:2, 2:2
Красная Армия
Москва
0:1 – Филин (Корепанов) – 22:47 (5x5), 0:2 – Мещеряков (Подлубошнов, Бякин) – 31:20 (5x5), 1:2 – Петунин (Панкратов) – 39:51 (5x4), 1:3 – Быков (Лобанов, Филин) – 46:29 (5x5), 2:3 – Зайцев (Панкратов, Петунин) – 55:40 (5x4), 2:4 – Крашенинников (Попугаев) – 56:18 (5x4), 3:4 – Панкратов (Петунин, Муранов) – 57:43 (5x5)
«Спутник» крупно проиграл «Белым Медведям» — 0:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
0 : 5
0:1, 0:1, 0:3
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Безруков – 19:59 (5x5), 0:2 – Волобуев (Складчиков, Безруков) – 30:01 (5x5), 0:3 – Попов (Шабанов, Степанов) – 55:29 (5x5), 0:4 – Шадрин (Кобяков) – 56:47 (5x5), 0:5 – Попов (Шурыгин, Шабанов) – 59:46 (5x4)
«Ирбис» в самом результативном матче дня переиграл «Снежных Барсов» со счётом 6:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2018, суббота. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
6 : 5
1:2, 3:3, 2:0
Снежные Барсы
Астана
0:1 – Балдин – 04:30 (5x5), 0:2 – Мухаметов (Муратов) – 04:58 (5x5), 1:2 – Валеев (Ахметвалиев) – 10:52 (5x4), 1:3 – Гатиятов (Мельников, Сергеев) – 21:54 (5x5), 1:4 – Ярошенко (Балдин) – 27:31 (5x5), 2:4 – Вильданов (Купчихин) – 31:23 (5x5), 2:5 – Мухаметов – 32:08 (5x5), 3:5 – Пьянов (Вильданов) – 34:13 (5x5), 4:5 – Валеев (Мужиков, Ахметвалиев) – 39:51 (5x5), 5:5 – Ситдиков (Баин) – 42:53 (5x4), 6:5 – Тумченко (Муртазин) – 48:19 (5x5)
«Реактор» проиграл «Омским Ястребам» — 0:2.