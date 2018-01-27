Итоги дня в МХЛ: 7-е поражение подряд «Сарматов», 6-е победа кряду «Мамонтов»

27 января в Молодёжной хоккейной лиге состоялось восемь матчей.

«Кузнецкие Медведи» разгромили «Сарматы» — 7:1. Гости потерпели седьмое поражение подряд.

«Сибирские Снайперы» на домашнем льду были повержены «Стальными Лисами» со счётом 1:5.

«Толпар» разгромил «Тюменский Легион» — 5:0.

«Авто» в серии буллитов уступил «Мамонтам Югры» со счётом 3:4 Б. Гости продлили серию побед до шести матчей.

МХК «Динамо» Москва в дерби проиграл «Красной Армии» — 3:4.

«Спутник» крупно проиграл «Белым Медведям» — 0:5.

«Ирбис» в самом результативном матче дня переиграл «Снежных Барсов» со счётом 6:5.

«Реактор» проиграл «Омским Ястребам» — 0:2.