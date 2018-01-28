Кучеров занял предпоследнее место в конкурсе на мастерство паса на «Мастер-шоу»

В Тампе стартовала программа конкурсов «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ — 2018. Победу в соревновании на мастерство паса по итогам трёх частей одержал капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, который справился с заданиями за 46, 6 секунды.



Россиянин Никита Кучеров первым приступил к конкурсу, его время составило 1 минуту 39,5 секунды. На победу в этом соревновании также претендовали Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Брейден Шенн («Сент-Луис Блюз»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Эрик Стаал («Миннесота Уайлд»), Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз») и Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).



Начался вечер с конкурсов на скорость, второй сезон подряд его победителем стал

представитель «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.



В этом конкурсе приняли участие Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Рикард Ракелль («Анахайм Дакс»), Джош Бейли («Нью-Йорк Айлендерс»), Ноа Хэнифин («Каролина Харрикейнз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») и Джей Айкел («Баффало Сэйбрз»).