Овечкин стал победителем конкурса на самый сильный бросок на «Мастер-шоу» НХЛ

В рамках конкурсной программы «Мастер-шоу» Матча звёзд НХЛ — 2018 в Тампе завершилось соревнование на самый сильный бросок. Его победителем стал российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Скорость полёта шайбы при первой попытке составила 98, 8 миль/час, при второй — 101,3 миль/час (около 163 км/ч). Овечкин стал первым форвардом, кому удалось победить в конкурсе на самый сильный бросок за последние 16 лет.

Видео доступно для просмотра в официальном "твиттере" НХЛ.

Победителем конкурса контроля шайбы стал Джонни Гудро из «Калгари Флэймз», он обошёл Александра Баркова («Флорида Пантерз»), Эрика Карлссона («Оттава Сенаторз»), Джона Тавареса («Нью-Йорк Айлендерс»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз»), Остона Мэттьюса («Торонто Мэйпл Лифс»), Тайлера Сегина («Даллас Старз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»).