Бёзер выиграл конкурс на точность бросков в рамках «Мастер-шоу» Матча звёзд НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер стал победителем конкурса на точность бросков в рамках «Мастер-шоу» Матча звёзд НХЛ — 2018 в Тампе. 20-летний американец поразил все мишени за 11,136 сек.



Второе место в этом состязании занял Брайан Бойл из «Нью-Джерси Дэвилз», справившийся с задачей за 11,626 сек. Третий результат показал представитель «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил (14,262 сек).



Также в заключительном конкурсе «Мастер-шоу» приняли участие Блейк Уилер («Виннипег Джетс»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Видео последнего броска Бёзера можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.