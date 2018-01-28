Овечкин — о победе в конкурсе на силу броска: вот ради чего я работал всё лето

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою победу в конкурсе на силу броска перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018.

Овечкин стал победителем конкурса на самый сильный бросок на «Мастер-шоу» НХЛ

«Ощущения отличные. Вот ради чего я всё лето работал – ради этого конкурса. Иногда кажется, что шайба летит очень быстро, но на самом деле это не так. Я старался попасть в определённое место в воротах. Думаю, мне просто повезло.

Но если быть объективным, то здесь нет Уэбера, нет Хары. Им даже не дали поучаствовать. Если честно, то я очень нервничал. Я сказал ребятам, что было бы здорово бросить сильнее 90 миль в час. Я рад, мои друзья рады, жена тоже рада. Всё здорово», – цитирует Овечкина RMNB.

Видео доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.