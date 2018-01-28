Макдэвид: думал, что Кучеров захочет бросить мне вызов

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал вторую подряд победу в конкурсе забегов на скорость перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018.

«Было весело. Это то событие, которого я ждал с нетерпением. Мне это нравится. Прошлые пару дней я ничего не делал, поэтому просто хотел выйти, ничего не потянуть и показать достойный результат. Я немного замешкался на старте. Чувствовал себя не очень хорошо, не был уверен, что выиграю. К тому же и лёд был немного мягким, но это понятно, мы ведь в Тампе, тут влажно.



Я подумал так – когда финиширую будет или взрыв эмоций болельщиков, это значит, что выиграл Пойнт. Если они промолчат, то победил я. По их реакции я понял, что всё сложилось хорошо. Думал, что Кучеров собирается бросить мне вызов. Но по какой-то причине он этого не сделал, хотя это понятно. Многие парни толком ничего не делали в последние два дня и просто не хотели получить травму», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Никита Кучеров не принимал участия в конкурсе забегов.