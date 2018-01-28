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Беттмэн: все хотят, чтобы Кубок мира прошёл по расписанию

Хоккей

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в рамках Звёздного уик-энда — 2018 в Тампе прокомментировал проведение Кубка мира.

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«Кубок мира, как и выставочные игры в Китае, требует обсуждения с профсоюзом игроков. Думаю, что все хотят, чтобы Кубок мира прошёл по расписанию, потому что прошлый турнир 2016 года в Торонто получился успешным. Однако существует много нюансов, для решения которых требуется определённое количество времени», — цитирует функционера издание Tampa By Times.

Кубок мира должен состояться в 2020 году.

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