Беттмэн: все хотят, чтобы Кубок мира прошёл по расписанию

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в рамках Звёздного уик-энда — 2018 в Тампе прокомментировал проведение Кубка мира.

Дрегер: НХЛ и профсоюз игроков ведут работу над проведением игр в Китае

«Кубок мира, как и выставочные игры в Китае, требует обсуждения с профсоюзом игроков. Думаю, что все хотят, чтобы Кубок мира прошёл по расписанию, потому что прошлый турнир 2016 года в Торонто получился успешным. Однако существует много нюансов, для решения которых требуется определённое количество времени», — цитирует функционера издание Tampa By Times.

Кубок мира должен состояться в 2020 году.