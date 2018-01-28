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Кучеров — о «Мастер-шоу»: мне было немного неловко, но это шоу для болельщиков

Хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал неудачное выступление в соревновании на мастерство паса в рамках »Мастер-шоу» перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018.

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«Было интересно, хотя по мишеням попасть было тяжело. Думаю, что если бы я вышел на конкурс третьим или четвёртым, то чувствовал бы себя спокойнее. А так было немного неловко. Но это шоу для болельщиков, которым, думаю, всё понравилось», — цитирует лучшего бомбардира регулярного сезона НХЛ русская версия официального сайта лиги.

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