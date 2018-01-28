Ринне: просто хотел побить достижение Лундквиста. а Флёри был невероятен

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал победу вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри в конкурсе вратарей на «Мастер-шоу» перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018.

«Безусловно, Марк-Андре был невероятен. Лундквист до меня сделал пять сейвов, так что я пытался побить его. Когда мне удалось сделать шесть сейвов, дальше уже я не особо переживал и просто получал удовольствие», — цитирует финского вратаря русская версия официального сайта Национальной хоккейной лиги.

Матч всех звёзд НХЛ — 2018 пройдёт в Тампе сегодня, 28 января.