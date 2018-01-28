Стэмкос — о «Мастер-шоу»: Кучеров целую вечность провозился со своими пасами

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал неудачное выступление своего одноклубника Никиты Кучерова в соревновании на мастерство паса в рамках »Мастер-шоу» перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018. Российский хоккеист занял предпоследнее место.

Наследник Фёдорова и Хары. Овечкин выиграл конкурс на силу броска! Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно.

«Да, он целую вечность провозился со своими пасами. Но знаете, что? Когда он в следующем матче забьёт пару голов, никому и в голову не придёт вспоминать, сколько времени у него на это ушло», — цитирует игрока русская версия официального сайта НХЛ.