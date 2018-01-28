Кросби допустил ошибку в ответе на вопрос Брызгалова, сколько будет 2+2х2

Известный российский голкипер Илья Брызгалов работает корреспондентом на Матче всех звёзд НХЛ — 2018.

Брызгалов, как и в прошлом году, обращается к именитым хоккеистам с просьбой ответить на математический вопрос: «Сколько будет 2+2х2?» По версии капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, правильным ответом будет восемь.

В прошлом году Брызгалов отмечал, что все российские игроки справляются с подобным вопросом, потому что в школе считали в уме, а не на калькуляторе.

Посмотреть полное видео интервью можно в «Твиттере».