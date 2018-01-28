Александр Георгиев оформил второй шат-аут в сезоне АХЛ

Голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев отыграл на ноль в матче регулярного сезона с «Шарлотт Чекерс» (4:0).

Российский вратарь отразил все 38 бросков по воротам. Георгиев отыграл на ноль во второй раз в сезоне и продлил свою победную серию до пяти матчей, за которые сумел отразить 131 из 136 бросков.

Нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков завершил матч с показателем полезности «-1».

В этом сезоне Георгиев принял участие в 27 матчах, в которых одержал девять побед при проценте отражённых бросков 90,3 и коэффициенте надёжности 3,07.