Таварес — о «Мастер-шоу»: я не из тех, кто будет хихикать над Кучеровым и Даути

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес прокомментировал «Мастер-шоу» перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018, который состоится сегодня, 28 января, 2018 года в Тампе.

Наследник Фёдорова и Хары. Овечкин выиграл конкурс на силу броска! Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно.

«Мне кажется, лига стремилась показать болельщикам те стороны таланта и мастерства ребят, которыми они не могут блеснуть в матчах. В этом и был весь смысл: посоревноваться в трюках, которые в обычных матчах из-за их скорости показать невозможно. По-моему, ребята подарили болельщикам неплохое шоу, многие из них действительно умеют делать с шайбой очень впечатляющие вещи.

И уж точно я не из тех, кто стал бы хихикать над Кучеровым или Даути, потому что упражнения, которые им пришлось выполнить, совсем не выглядели простыми. К тому же я и сам участвовал в похожем конкурсе в одном из предыдущих уик-эндов и помню, как сложно было мне», — цитирует игрока русская версия официального сайта НХЛ.