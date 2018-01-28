Маршан — о конкурсе мастерства паса: я бы проторчал на льду минут восемь

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился мнением о конкурсе мастерства паса в рамках «Мастер-шоу» перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018.

Наследник Фёдорова и Хары. Овечкин выиграл конкурс на силу броска! Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно.

«Всей душой сопереживаю ребятам, соревновавшимся в мастерстве паса. Они просто невероятные мастера.

Сам я не смог бы сделать ни одного элемента из этого упражнения. Я толком и пасовать-то набросом не умею, так что я бы даже через барьерчик шайбу не перебросил, не говоря уже о том, чтобы попасть ею в эти крохотные ворота. Очень впечатлён их мастерством и рад, что всего этого не пришлось делать мне, потому что я бы проторчал на льду минут восемь», – цитирует хоккеиста русская версия официального сайта НХЛ.