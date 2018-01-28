Стэмкос: Кучеров и Наместников так хороши, что им хочется соответствовать

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал резкое омоложение НХЛ.

«Вообще это просто сумасшествие. Мне скоро исполнится 28 лет, а я уже чувствую себя ветераном. Лига, конечно, становится моложе, и за этим процессом крайне интересно наблюдать. Но что ещё более удивительно, так это то, насколько хороши эти ребята. Только в нашей команде можно отметить Кучерова, Пойнта, Наместникова. И они настолько хороши, что им хочется соответствовать. Сейчас в лигу приходят 18-19-летние ребята и сходу задают тон. Ещё 10 лет назад такого не было. За счёт их скорости и мастерства лига очень серьёзно изменилась», — цитирует Стэмкоса русская версия официального сайта НХЛ.