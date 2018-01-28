Кожевников: в «Куньлуне» выступают второсортные канадцы, это филиал клуба АХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление иностранных клубов в сезоне КХЛ.

«Поведение «Куньлунь Ред Стар» меня удивляет. В своё время руководителями КХЛ было принято абсолютно верное решение о расширении именно в Китай. Но посмотрите на реализацию этого проекта: в клуб приходит канадец Майк Кинэн, который выгоняет всех россиян плюс единственного китайца — и фактически создаёт филиал клуба АХЛ, да ещё проигрывающего всем подряд!



Я был уверен, что клуб будет создан в том числе для популяризации российского хоккея, туда пригласят ярких россиян, на которых будет ходить Пекин и Шанхай. Вот тогда это и был бы настоящий спортивно-политический проект, работающий на дружбу наших народов. Но получилось так, что год назад там выступали сплошные финны, а теперь — второсортные канадцы. Мы отдаём свой рынок!

«Слован» и рижское «Динамо» — братья-близнецы. Клубы, которые представляют большие хоккейные регионы, но пока не дают результат. Честно скажу, Латвию и Словакию нельзя убирать из КХЛ. В своё время я с огромным удовольствием играл в Риге, там отличная, тонко понимающая хоккей публика, интереснейший город. Помню, как наши тренеры раза в три усиливали контроль над игроками именно в Риге», — цитирует специалиста Russia-Hockey.