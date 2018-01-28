Экман-Ларссон: Овечкину не о чем беспокоиться, он суперзвезда мирового хоккея

Защитник «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон прокомментировал позиции форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в свете омоложения Национальной хоккейной лиги.

«Им не о чем беспокоиться. Это суперзвёзды, у них всё в полном порядке. По крайней мере, ещё на пару лет», — приводит слова 26-летнего защитника русская версия официального сайта НХЛ.

Экман-Ларссон является худшим игроком НХЛ по показателю полезности. В 50 матчах нынешнего сезона защитник «койотов» заработал полезность «-36».