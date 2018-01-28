Кейн: время пролетело, и я уже ветеран, хотя в душе по-прежнему мальчишка

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал омоложение Национальной хоккейной лиги.

«Время летит ужасно быстро. Я отлично помню свой первый «Матч звёзд» в Монреале. Это было словно вчера. А сейчас я уже приехал на свой седьмой Звёздный уик-энд. Знаете, в молодости тебе говорят, что надо максимально наслаждаться пребыванием в НХЛ, но ты пропускаешь это мимо ушей. Думаешь, что ты ещё молодой и все успеешь. Но потом время пролетает, и вот ты уже ветеран. Хотя в душе я по-прежнему мальчишка. Так что именно сейчас надо использовать шанс получать удовольствие от каждого дня. Кто знает, сколько их ещё будет?» — цитирует 29-летнюю звезду «ястребов» русская версия официального сайта НХЛ.