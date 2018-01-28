Кучеров: последний месяц провёл ужасно, абсолютно не доволен своей игрой

Лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров прокомментировал спад в своей игре. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» не может забить с 7 января 2018 года. Это худший отрезок хоккеиста в сезоне.

«Сейчас лидерство в гонке бомбардиров мало что означает, потому что до конца сезона ещё куча времени. К тому же последний месяц я провёл ужасно и остался абсолютно не доволен своей игрой. Люди напоминают мне об этом лидерстве, но мне придётся играть намного лучше, чтобы его удержать. Когда в начале сезона у нас всё получалось, шайбы не срывались с крюка и залетали куда надо, конечно, все были довольны. Зато теперь, когда всего этого нет, постоянно вспоминаешь предыдущий матч и думаешь: чёрт, я же мог на четыре очка больше в нём набрать! И параллельно видишь всех этих ребят, которые сейчас на подъёме и которым голы с передачами будто сами в руки плывут. И тоже не можешь отделаться от мысли: а мне-то почему сейчас так тяжело всё даётся?



Конечно, закончить сезон лучшим бомбардиром было бы здорово. И всё-таки для меня эта задача остаётся второстепенной. В прошлом году мы не попали в плей-офф, и меня это настолько подкосило, что я даже по телевизору хоккей не мог смотреть. И в тот момент твёрдо решил, что больше никогда не хочу этого испытывать. Хочу играть в плей-офф в каждом сезоне карьеры, и это главное, к чему буду стремиться», — цитирует игрока русская версия официального сайта НХЛ.