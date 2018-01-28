Галлан: для многих болельщиков «Вегас» стал второй любимой командой

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал сенсационное выступление своей команды в текущем регулярном сезоне.

«Стараюсь не слишком вслушиваться в комплименты. Все смотрят на наши показатели и, мне кажется, радуются за нас. Не будет преувеличением сказать, что для множества людей по всей Северной Америке «Вегас Голден Найтс» стали второй любимой командой, после той, за которую они болеют. Мы понимаем, что происходящее с нами — удивительный сюжет. Очень рады этому и довольны тем, где находимся в таблице. Моя же задача — сохранить ежедневный фокус игроков, потому что без этого никаких успехов у нас не будет.

О плей-офф пока не хотим ни думать, ни разговаривать. До него ещё слишком много времени. Фокусируемся только на ближайшем матче, ближайших двух очках. Надеюсь, что в апреле, когда придёт время взглянуть на итоги, мы сможем сказать себе: то, ради чего мы столько работали, случилось», — цитирует специалиста русская версия официального сайта НХЛ.