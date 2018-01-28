На матч с «Динамо» Р во 2-й паре защитников «Йокерита» заявлен нападающий

Стали известны составы «Йокерита» и рижского «Динамо» на матч регулярного сезона КХЛ. Финский клуб сумел заявить на матч только пять защитников, причём нападающий Петтери Виртанен заявлен вторым защитником во второй паре обороны «шутов».
«Йокерит»:
Рямё (Запольски);
Гилрой — Кивистё, Мозес — Регин — Йоэнсуу;
Лепистё — Виртанен, Толванен — О'Нилл — Йенсен;
Раутанен — Риссанен, Палола — Йормакка — Норман;
Иконен, Мякин — Анттила — Хухтала.
«Динамо» (Рига):
Армалис (Калниньш);
Салмела – Зиле, Гегерис – Мейя – Батия;
Галвиньш – Балинскис, Индрашис – Евпалов – Дарзиньш,
Пуяц – Столлери, Кулда— Макмиллан — Разгалс,
Алишаускас, Липсбергс – Бичевскис – Мик. Редлихс, Павлов.