На матч с «Динамо» Р во 2-й паре защитников «Йокерита» заявлен нападающий

Стали известны составы «Йокерита» и рижского «Динамо» на матч регулярного сезона КХЛ. Финский клуб сумел заявить на матч только пять защитников, причём нападающий Петтери Виртанен заявлен вторым защитником во второй паре обороны «шутов».

«Йокерит»:

Рямё (Запольски);

Гилрой — Кивистё, Мозес — Регин — Йоэнсуу;

Лепистё — Виртанен, Толванен — О'Нилл — Йенсен;

Раутанен — Риссанен, Палола — Йормакка — Норман;

Иконен, Мякин — Анттила — Хухтала.

«Динамо» (Рига):

Армалис (Калниньш);

Салмела – Зиле, Гегерис – Мейя – Батия;

Галвиньш – Балинскис, Индрашис – Евпалов – Дарзиньш,

Пуяц – Столлери, Кулда— Макмиллан — Разгалс,

Алишаускас, Липсбергс – Бичевскис – Мик. Редлихс, Павлов.