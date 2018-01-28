Доус — второй в истории КХЛ игрок, забросивший 35 шайб в двух сезонах

«Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду крупно проиграл «Барысу» в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

Капитан «Барыса» Найджел Доус стал вторым в истории КХЛ игроком, в двух разных сезонах покорившим отметку в 35 голов. В прошлом сезоне он отметился 36 заброшенными шайбами в регулярном чемпионате.

Доус лидирует в списке снайперов этого сезона, опережая ближайшего преследователя Илью Ковальчука на четыре точных броска.

Ранее только капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин дважды покорял данную отметку — 48 шайб в регулярном чемпионате сезона-2016/17 и 35 точных бросков в сезоне-2012/13.

Ещё только четыре хоккеиста в истории КХЛ забивали 35 голов в одном регулярном чемпионате: Стив Мозес (36), Марцел Госса, Ян Марек и Павел Брендл (все — по 35).

Видео гола Доуса можно посмотреть на сайте КХЛ.