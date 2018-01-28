Карпентер: «Куньлунь» недооценил уровень КХЛ, в будущем нужно больше таланта

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Барысом» (0:4).

«У нас было тяжёлое расписание в последнее время. Мы были на выезде, потом приехали домой. Здесь провели три игры за четыре дня. Команда устала, но мы сделали всё, что могли. Разговора с руководством клуба не было, неизвестно, останусь ли я в «Куньлуне».

Что бы я изменил в команде? Нужно побольше таланта. Сейчас команда была основана на североамериканских игроках, для которых опыт в КХЛ был первым. Многие, в том числе и мы недооценили уровень этой лиги. Естественно, здесь нужно делать ставку на более мастеровитых игроков более высокого класса. Это основное, в чём нужно прибавлять.

Безусловно, я хотел бы остаться в «Куньлуне». Мне очень здесь всё нравится, прекрасное место, замечательная страна. В хоккейном плане было тяжеловато, но я бы всё равно с удовольствием остался. Бесспорно, развитие китайского хоккея потребует времени. Начинать надо с детских школ. Нужно строить много катков, они строятся, и я вижу на примере нашей арены «Фэйян», что она постоянно занята. Здесь очень много проходит всего хоккейного, но нужно ещё больше», — передаёт слова Карпентера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.