Тротц — об Овечкине: он не ищет оправданий, чтобы соскочить с Матча всех звёзд

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал участие капитана «столичных» Александра Овечкина в своём седьмом Звёздном уик-энде.

«Считаю это большим достижением. Что мне особенно нравится в Овечкине, так это его понимание одной вещи: Звёздный уик-энд — это праздник, отдающий дань выдающемуся мастерству лучших игроков лиги. Овечкин не ищет оправданий, чтобы соскочить. Он понимает, что болельщики хотят видеть здесь лучших из лучших, и он приезжает каждый год. Меня это впечатляет. Я работаю в «Вашингтоне» всего четвёртый сезон, но знаю, что в некоторых из них у него к этому времени уже накапливались всякие болячки, с которыми многие игроки даже официальные матчи пропускают. А он всё равно едет», — цитирует Тротца русская версия официального сайта НХЛ.

Матч всех звёзд НХЛ — 2018 состоится в Тампе сегодня, 28 января.