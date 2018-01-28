Хэнифин: Матч звёзд — это напоминание игрокам, зачем они пришли в хоккей

Защитник «Каролины Харрикейнз» Ноа Хэнифин поделился эмоциями от первого в его карьере Матча всех звёзд НХЛ.

«Это одно из тех событий, когда вы выходите на лёд, развлекаетесь и наслаждаетесь. Это хорошее напоминание игрокам, зачем они играют: это игра для болельщиков. Отличный опыт для зрителей, которые придут смотреть, как мы веселимся. Игрокам повезло в этой жизни: мы занимаемся тем, что любим. Думаю, что будет отличный праздник.

Стратегия на игру? Выходи и играй в хоккей. На льду будет так много талантливых и опытных игроков, что защитнику нужно просто отдать шайбу нападающему и веселиться», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Матч всех звёзд НХЛ — 2018 состоится в Тампе сегодня, 28 января.