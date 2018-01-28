Овечкин: если тебе выпадает возможность сыграть с Кросби, это большая честь

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в преддверии Матча всех звёзд НХЛ — 2018 поделился ожиданиями от возможной игры в одном звене с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Безусловно, Кросби является одним из лучших игроков НХЛ и в мире. Если тебе выпадает возможность сыграть с ним, это большая честь. Поэтому если главный тренер сборной нашего дивизиона Барри Тротц предоставит мне такую возможность, я с удовольствием ей воспользуюсь», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Матч всех звёзд НХЛ — 2018 состоится в Тампе сегодня, 28 января.